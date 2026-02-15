Понад 12 тисяч прем'єр та ШІ-локалізація: підсумки та тренди 2025 від MEGOGO

15 февраля 2026, 16:15

Медіасервіс MEGOGO підбиває підсумки 2025 року, презентує ключові тренди стримінгу в Україні та рейтинг найпопулярніших цифрових прем’єр року.

Упродовж 2025 року сервіс відкрив доступ до HBO Max, як офіційний партнер запуску сервісу в Україні, представив MEGOPACK Y у співпраці з Google, а також здобув права та показав бій Усик – Дюбуа II, матчі УПЛ і трансляції українського футзалу.

Бібліотека MEGOGO поповнилася понад 12 тисячами нових об’єктів, з яких 1 267 українського виробництва, а значним вектором розвитку стало масштабне впровадження штучного інтелекту. 2025-й став першим роком, коли команда почала системно використовувати ШІ для оптимізації ресурсів: це дозволило створити понад 5 471 годину субтитрів для документального контенту та перші 27 годин озвучування українською.

Паралельно компанія продовжує інвестувати у класичну локалізацію: загалом підготовлено 3 467 годин контенту українською мовою. Цей обсяг забезпечено як власною студією MEGOGO VOICE (317 годин), так і партнерськими студіями озвучування, зокрема Так Треба Продакшн, Sunnysiders та 15КЗ.

Спортивний напрям MEGOGO продовжував зростати: за 2025 рік медіасервіс забезпечив 4 413 прямих трансляцій, 99,8% з них пройшли без технічних збоїв. На 3 465 з цих ефірів відпрацювали 48 українських коментаторів студії. Окрім матчів, глядачі мали змогу переглянути 104 спортивні студії власного виробництва MEGOGO. Окремим вектором стала співпраця з Eurosport: 17 українських коментаторів забезпечили 1 103 години локалізованого мовлення на каналах мережі для всього світу.

Важливим напрямком залишається і захист авторських прав: за рік департамент антипіратства видалив 534 000 посилань із пошуку Google та понад 15 000 нелегальних спортивних трансляцій (сукупно по всіх країнах, де працює MEGOGO). Зокрема, під час захисту бою Усик — Дюбуа II було оперативно заблоковано 312 піратських стрімів, переважно на платформах Twitch та YouTube.

Ключові тренди стримінгу в Україні у 2025 році (за даними MEGOGO)

1. Український глядач очікує локалізацію тут і зараз. Попит на контент українською зростає, а індустрія рухається до моделей, які дозволяють масштабувати переклад швидше — без втрати якості для ключових релізів.

2. ШІ стає новим стандартом швидкої локалізації, особливо для нішевих жанрів. У 2025 році ринок входить у фазу, коли ШI-інструменти допомагають оперативно додавати субтитри для неігрового контенту, беруть на себе всю рутинну підготовку відео та автоматично додають детальні описи й теги, щоб користувачам було легше знайти контент.

3. Преміум-контент усе ще потребує високої якості — і глядач це відчуває. Паралельно зі швидкими технологічними рішеннями зберігається запит на класичну озвучку та редактуру, особливо для топових фільмів та серіалів.

4. Глядачі дедалі частіше обирають контент із гарантією якості — великі прем’єри та франшизи. У виборі цифрових прем’єр перемагають сильні бренди й продовження історій: це спосіб знизити ризик вибору в умовах надлишку пропозиції.

5. Український контент перестає бути окремою полицею й стає частиною щоденного вибору. У 2025 році інтерес до українських тайтлів стабілізується як тренд — від комедій і документалістики до подієвих релізів.

6. Освіта на платформах зміщується від довгого навчання до коротких практик для щоденного життя. Найбільший попит отримують формати "підтримати себе тут і зараз": тренування, розтяжка, базові навички, тайм-менеджмент, психологічні теми.

Топи переглядів у 2025 році

Рейтинг побудовано виключно на тайтлах, чия цифрова прем’єра на MEGOGO відбулася у 2025 році.

ТОП-10 фільмів – Покупка (TVOD)

1. Гладіатор 2

2. раша гудбай

3. Аматор

4. Ліло і Стіч

5. Місія неможлива: Фінальна розплата

6. Їжак Сонік 3

7. Профі

8. Світ Юрського періоду: Відродження

9. Збори ОСББ

10. Матеріалісти



ТОП-10 фільмів – Передплата (SVOD), за тривалістю переглядів

1. Профі

2. раша гудбай

3. Minecraft: Фільм

4. Гладіатор 2

5. Злодії 2: Пантера

6. Конклав

7. Балерина

8. Потяг у 31 грудня

9. Їжак Сонік 3

10. Пункт призначення: Родове прокляття



ТОП-10 фільмів – Українське кіно, за тривалістю переглядів



1. раша гудбай

2. Збори ОСББ

3. Відпустка наосліп

4. Смак Свободи

5. Жив пес Сірко (виробництво MEGOGO)

6. Потяг у 31 грудня

7. Крашанка

8. МУР. Ти [Романтика]

9. Інший Франко

10. Яремчук: Незрівнянний світ краси

Попри те, що "Жив пес Сірко" був доступний лише 7 днів (з 24 грудня), мюзикл увійшов до ТОП-10 українських фільмів 2025 року за тривалістю переглядів і посів 5-те місце рейтингу. У день прем’єри проєкт став №1 на платформі, вперше в історії випередивши голлівудські хіти за переглядами. Це показовий кейс, як локальний контент здатний конкурувати з глобальними релізами навіть у надкороткому вікні показу.



ТОП-10 серіалів 2025 – Передплата (SVOD), за тривалістю переглядів



1. Король Талси 3

2. Останні з нас 2

3. Земля Гангстерів

4. День Шакала

5. Кохання та полум’я

6. І просто так 3

7. Єллоустоун: 1923 сезон 2

8. Пітт

9. Покерфейс 2

10. Агентство



ТОП-10 спортивних подій 2025



1. Бокс. Усик – Дюбуа 2

2. Ліга націй УЄФА. Плей-оф. Бельгія – Україна

3. Кваліфікація ЧС-2026. Україна – Ісландія

4. Ліга націй УЄФА. Плей-оф. Україна – Бельгія

5. Кваліфікація ЧС-2026. Франція – Україна

6. Кваліфікація ЧС-2026. Україна – Франція

7. ЛЧ. Фінал. ПСЖ – Інтер

8. ЛЧ. Півфінал. Інтер – Барселона

9. ЛЧ. Півфінал. ПСЖ – Арсенал

10. Кваліфікація ЧС-2026. Ісландія - Україна



ТОП-10 освітнього контенту 2025, за тривалістю переглядів

1. Barre. Тренування на все тіло без обладнання

2. Ранкова розтяжка для нижньої частини тіла

3. Ранкова зарядка на все тіло. Суглобова розминка

4. Шахрай гудбай

5. Radio kmbs

6. Тайм-менеджмент, який працює

7. Англійський алфавіт в асоціаціях

8. Запланували, а от почати ніяк не можемо

9. Українські гроші

10. Психологічна закритість