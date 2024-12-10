Google представляє запити, які набули популярності в 2024 році в Україні

10 декабря 2024, 13:15

Google традиційно підбиває підсумки року та представляє рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів.

Ми проаналізували популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік, і визначили теми, що найбільше цікавили українців протягом 2024 року.



Серед найпопулярніших пошукових запитів року першу позицію посів запит “Графік відключення світла”. На другій позиції опинився запит "Евро 2024", а на третій – “Сирський”. Також у топі запитів року – "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та “Суджа”.



У категорії персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, лідером став Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українці також активно цікавилися такими людьми, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.



Щодо втрат 2024 року, найбільше запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.



У категорії "Фільми" лідером став український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". На другій і третій позиціях – сиквели популярних фільмів: анімація "Думками навиворіт 2" та космічна фантастика "Дюна. Частина друга". Також значний інтерес українців викликали одни з найобговорюваніших фільмів року “Солтберн” та “Субстанція”, а також український містичний фільм жахів “Конотопська відьма”.



Серед пошукових запитів щодо покупок у 2024 році українці понад усе цікавилися, де купити енергетичні рішення – EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також серед найпопулярніших запитів в цій категорії – дубайський шоколад, сквіш лапка і тюбінг.



У 2024 році українські користувачі шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ. Крім того, українці намагалися з'ясувати значення слів “терикони”, “квадробери” та “чиназес”, а також, що таке черги відключення світла та довідка ок-7.

