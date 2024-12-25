СEO Binance ділиться поглядами на 2024 рік і перспективами 2025 року

25 декабря 2024, 12:15

СЕО Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі за обсягом торгів і кількістю користувачів, Річард Тенг підбиває підсумки цього року та ділиться своїм баченням майбутнього криптовалютної індустрії у 2025 році.

Тенг описав ключові тенденції, які формували ринок, а також перспективи подальшого розвитку.

Криптовалютний ринок у 2024 році: підсумки та перспективи



2024 рік став епохальним для криптоіндустрії:



- Біткоїн досяг нових вершин, а загальна капіталізація ринку криптовалют перевищила рекордні показники.



- Успіх спотових біткоїн-ETF із загальними активами понад $100 млрд створив фундамент для ширшого інституційного впровадження криптовалют. Запуск спотових ефір-ETF у липні також продемонстрував значний попит.



- Впровадження MiCA у Європі та обрання президента США, відкритого до криптовалют, заклали підґрунтя для нових законодавчих ініціатив у 2025 році.



- Загальний обсяг пропозиції стейблкоїнів перевищив $200 млрд, що свідчить про їхнє важливе місце у глобальній фінансовій системі.



- Вартість заблокованих активів у децентралізованих фінансах (TVL) перевищила $125 млрд, демонструючи інновації у цій сфері.



Як ринок розвиватиметься у 2025 році

Очікується, що новий уряд США встановить законодавчі стандарти, які будуть прикладом для інших країн. Після успіху BlackRock і Fidelity у 2024 році більше компаній досліджуватимуть можливості впровадження криптовалютних рішень.



Ймовірно, у 2025 році буде схвалено більше криптовалютних ETF, що ще більше залучить інституційних інвесторів.



Тренд мемкоїнів: більше, ніж просто хайп

Мемкоїни стали важливим феноменом, який демонструє швидкість та масштабованість токенізації. Binance наголошує на необхідності усвідомленого підходу до цього явища, підкреслюючи ризики та можливості для користувачів.



Фокуси Binance у 2025 році

Binance залишатиметься лідером галузі, зосередившись на таких ключових аспектах:



- Забезпечення безпеки та відповідності: Компанія продовжуватиме розвивати свої інструменти для захисту користувачів.



- Освіта: Binance розширить освітні ініціативи, щоб допомогти новачкам безпечно увійти у криптопростір.



- Інновації: Розвиток нових продуктів, зокрема у сфері штучного інтелекту, та співпраця з традиційними фінансовими установами для інтеграції блокчейну.



Binance прагне залишатися на передовій криптоіндустрії, сприяючи її розвитку та безпечному залученню нових користувачів у 2025 році.