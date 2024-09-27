Binance інвестувала близько $213 мільйонів на зміцнення комплаєнсу

27 сентября 2024, 0:16

Binance оголосила про значні інвестиції в комплаєнс-програми в рамках своєї стратегії перетворення минулих викликів на конкурентну перевагу.

У 2023 році компанія виділила близько 213 мільйонів доларів на зміцнення своїх комплаєнс-операцій, що на 35% більше у порівнянні з 2022 роком.

Під час конференції TOKEN2049 в Сінгапурі генеральний директор Binance Річард Тенг зазначив, що ці інвестиції спрямовані на розширення команди комплаєнсу та впровадження передових рішень на основі штучного інтелекту для підвищення ефективності процесів. "Ми маємо фінансові ресурси, щоб інвестувати значні кошти в комплаєнс-програми," – сказав Тенг.Binance планує додатково найняти ще 170 фахівців з комплаєнсу до кінця року. Щороку компанія отримує більше 60 000 запитів правоохоронних органів на розслідування та вилучення криптовалют.

"Криптоіндустрія росте. Кожна фінансова інституція стикається з перешкодами. Важливо навчитися на помилках, правильно інвестувати та рухатися вперед. Ми заплатили високу ціну і тепер працюємо над тим, щоб стати кращими та більш відповідальними. Сподіваємось, що інші гравці послідують нашому прикладу, щоб забезпечити більш безпечне та регульоване середовище", – підкреслив Тенг.

Binance тісно співпрацює з двома незалежними моніторами комплаєнсу, призначеними в рамках врегулювання з Міністерством юстиції США. Крім того, компанія продовжує розширювати свою присутність на регульованих ринках, отримуючи ліцензії в таких ключових країнах, як Індонезія, Індія та Таїланд, що збільшує загальну кількість юрисдикцій до 19 у 2024 році.