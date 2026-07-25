Binance стала партнером STOP THE TRAFFIK

25 июля 2026, 9:06

Binance оголосила про партнерство зі STOP THE TRAFFIK. Це міжнародна неприбуткова організація, яка запобігає торгівлі людьми та сучасному рабству за допомогою аналізу даних і співпраці між різними секторами.



Binance стала першою компанією криптоіндустрії, яка уклала партнерство зі STOP THE TRAFFIK. Мета співпраці: протидіяти використанню криптовалют для фінансування експлуатації людей.



Партнерство є частиною роботи Binance з протидії незаконній діяльності, захисту користувачів і підвищення безпеки криптоіндустрії. Одним із пріоритетів компанії залишається боротьба з торгівлею людьми та пов’язаними з нею формами експлуатації.

У межах співпраці Binance отримає доступ до спеціалізованих аналітичних даних, експертних знань і цільових навчальних програм. Це допоможе компанії завчасно виявляти, розслідувати та припиняти незаконну діяльність, пов’язану з торгівлею людьми.Партнерство також має підвищити обізнаність команд Binance, посилити виявлення нових злочинних схем і підтримати роботу компанії у сфері комплаєнсу, розслідувань та співпраці з державними й приватними організаціями.STOP THE TRAFFIK має багаторічний досвід протидії торгівлі людьми та сучасному рабству. Організація співпрацює з фінансовими установами, технологічними компаніями, громадськими організаціями та правоохоронцями, щоб покращувати обмін інформацією та спільну протидію експлуатації.Ноа Перлман, директор із комплаєнсу Binance:«Методи запобігання фінансовим злочинам мають постійно розвиватися, щоб протидіяти реальній шкоді, пов’язаній із незаконними фінансовими операціями, зокрема торгівлі людьми та іншим формам експлуатації.

Партнерство зі STOP THE TRAFFIK допоможе нам краще розуміти ці загрози та посилить нашу здатність підтримувати ініціативи із захисту вразливих спільнот. Співпраця між різними секторами необхідна для виявлення та припинення таких злочинів, які залишаються гострою глобальною проблемою».

Понад 49,6 млн людей перебувають в умовах сучасного рабства, хоча фактична кількість може бути значно більшою. За даними NASDAQ 2026 Global Financial Crime Report, у 2025 році торгівля людьми принесла приблизно $528,5 млрд незаконних доходів. Із 2023 до 2025 року цей показник зріс на 23,5%.

Нік Дейл, директор з аналітики та запобігання STOP THE TRAFFIK:

«Торговці людьми використовують цинічну бізнес-модель, побудовану на експлуатації інших людей. Вона залежить від фінансових систем, через які злочинці відмивають гроші та отримують доступ до незаконних доходів.

Ми бачимо, що торговці людьми дедалі частіше використовують криптовалюти, щоб випереджати слідство. Саме тому партнерство з Binance є настільки важливим.

За кожним фрагментом інформації, який ми надаємо, стоїть окрема історія завданої шкоди, зруйнованих надій і мрій. Ці дані допомагають відстежувати фінанси злочинців, припиняти їхню діяльність і зменшувати шкоду, якої вони завдають мільйонам людей у всьому світі».

Співпраця передбачає обмін аналітичною інформацією, навчання та спільну роботу над новими індикаторами ризику й характерними схемами незаконної діяльності. Партнерство зі STOP THE TRAFFIK посилить комплаєнс-систему Binance та підтримає відповідальні практики у криптоіндустрії.

Це партнерство продовжує роботу Binance з експертними організаціями, правоохоронцями, регуляторами та представниками індустрії у сфері протидії фінансовим злочинам.

У 2025 році Binance допомогла правоохоронним органам припинити діяльність Kidflix, найбільшої платформи з матеріалами про сексуальну експлуатацію дітей. За весь час компанія підтримала правоохоронців у межах понад 313 000 запитів. Обсяг активів, які правоохоронні органи повернули або заморозили за підтримки Binance, перевищив $1 млрд.