Binance запускає Crypto-as-a-Service - рішення для фінанустанов на крипторинку

3 октября 2025, 13:45

Binance оголосила про запуск Crypto-as-a-Service (CaaS) — преміального white-label рішення, створеного для того, щоб допомогти традиційним фінансовим установам і брокерським компаніям безперешкодно пропонувати своїм клієнтам послуги з торгівлі криптовалютами.

CaaS — це комплексне інфраструктурне та технологічне рішення, орієнтоване на великі регульовані фінансові організації. Воно дозволяє відібраним установам швидко й ефективно запускати власні криптовалютні сервіси, використовуючи перевірену бекенд-інфраструктуру Binance.

Рішення охоплює спотову та ф'ючерсну торгівлю, ліквідність, кастодіальні послуги, комплаєнс і кліринг. При цьому установи зберігають повний контроль над користувацьким інтерфейсом, брендом і відносинами з клієнтами, значно скорочуючи час, витрати й складність створення криптоможливостей у себе.Ключові переваги Crypto-as-a-Service від Binance:

Внутрішня торгівля (Internalised Trading): Установи можуть напряму зіставляти ордери між власними клієнтами за принципом найкращої ціни (best-price matching) — функція, якої наразі немає в жодного іншого гравця на ринку. Це дозволяє максимізувати прибутки, пропонувати комплексні криптосервіси, спростити виконання угод і централізовано керувати клієнтськими операціями, залишаючись при цьому підключеними до глобальної ліквідності Binance.

Доступ до ліквідності та ринків Binance: Для установ із недостатньою внутрішньою ліквідністю CaaS надає прямий доступ до глибокої книги ордерів Binance на спотовому та ф’ючерсному ринках. Це забезпечує стабільне виконання угод, вузькі спреди та широкий вибір торгових пар без прихованих комісій і обмежень.

Інституційна панель керування: Крім торгівлі, CaaS включає спеціалізовану панель керування для моніторингу торгових обсягів, онбордингу клієнтів, потоків активів і розподілу угод. Установи можуть управляти субрахунками, комісіями та торговими налаштуваннями через інтуїтивний інтерфейс із можливістю підключення через API.

Розширені інструменти клієнтського менеджменту: CaaS надає установам потужні інструменти для сегментації клієнтів, встановлення індивідуальних націнок і створення персоналізованих торгових умов, що дозволяє реалізовувати багаторівневу модель залучення та утримання клієнтів.

Інтеграція кастодіальних і комплаєнс-інструментів: Просте розділення активів через субрахунки та унікальні адреси депозитів, а також вбудовані інструменти комплаєнсу KYC, API для моніторингу транзакцій допомагають установам дотримуватись регуляторних вимог у різних юрисдикціях.

Кетрін Чен, керівниця підрозділу VIP та інституційних клієнтів Binance, зазначила:

"Попит на цифрові активи зростає як ніколи, і традиційні фінансові установи більше не можуть залишатися осторонь. Але побудова криптоінфраструктури з нуля — це складно, дорого і ризиковано. Саме тому ми створили Crypto-as-a-Service — готове рішення, якому можна довіряти. Завдяки модульній архітектурі воно легко інтегрується, дозволяючи установам зосередитися на головному — своїх клієнтах".

"Наша мета — розширити доступ до цифрових активів і залучити нових користувачів, які раніше не взаємодіяли з криптовалютами. Ми раді бути мостом між традиційними фінансами й криптосвітом, даючи установам впевненість у майбутньому фінансів".

Ранній доступ до Crypto-as-a-Service відкриється 30 вересня 2025 року. Участь у цій фазі зможуть взяти лише відібрані, ліцензовані банки, брокери та біржі, які відповідають масштабним вимогам CaaS. Загальний запуск очікується в четвертому кварталі, коли сервіс стане доступним ширшому колу установ.

Фінансові організації, зацікавлені в участі в програмі раннього доступу або у партнерстві, запрошуються зв’язатися з командою Binance.