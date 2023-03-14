АРМА, СБУ та Кіберполіція спільно з Binance будуть боротися з криптозлочинами

14 марта 2023, 21:41

Провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури Binance провела тренінги для співробітників Кіберполіції України, СБУ та АРМА у рамках своєї глобальної програми з навчання співробітників правоохоронних органів.



Долучення до проекту профільних українських відомств спільно ініціювали АРМА та Кіберполіція.

Вказана програма є першою скоординованою ініціативою в галузі по всьому світу. Вона була створена, щоб допомогти компетентним органам виявляти фінансові та кіберзлочини, а також для допомоги у судовому переслідуванні зловмисників.В Україні тренінги проводив Ярек Якубчек, керівник відділу навчання правоохоронців Binance. Програма навчання складалася з онлайн-семінарів про блокчейн та криптовалюти, а також матеріалів, що розширюють розуміння динамічного правового та нормативного середовища. Під час семінарів детально обговорювалася політика Binance щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та методи розслідування, розроблені компанією для виявлення та запобігання потенційним шахрайствам.Під час заходу обговорено подальші кроки, спрямовані на зміцнення взаємодії з метою протидії фінансовим злочинам та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних активів.Як повідомлялося, в 2022 році АРМА розпочато співпрацю з найбільшими криптовалютними біржами світу щодо обміну інформацією, яка може використовуватися під час виявлення та розшуку активів.Станом на сьогодні Національне агентство налагодило канали зв’язку та взаємодію з великими криптобіржами, що дозволяє додатково встановлювати факти існування цифрових і віртуальних активів у фігурантів кримінальних проваджень та сприяє підвищенню ефективності взаємодії з правоохоронними органами щодо надання додаткової інформації для накладення арешту на виявлені криптовалютні активи.