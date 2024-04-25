Кіберполіція готова до викриття злочинів кібернасильства

25 апреля 2024, 13:45

Про це під час круглого столу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив начальник управління оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел Департаменту кіберполіції Євгеній Панченко.

Він зазначив, що вираженої критичної ситуації, повʼязаної з онлайн насильством щодо дітей, наразі не спостерігається. Водночас, кіберполіція готова до викриття злочинів, пов’язаних зі штучним інтелектом, діпфейками, кіберсталкінгом та іншими інноваційними проявами кібернасильства.«Реакція на факти сексуального насильства, особливо проти дітей — це найкричущі випадки для нас. Вся система правоохоронна вмикається і відпрацьовує їх ретельно. В той же час, саме на плечах громадських організацій лежить питання донесення важливості повідомлення про ці злочини», - сказав Панченко.«Ми максимально реагуємо і немає такого, що фізичні факти є для нас більш значущими. Кіберполіція – це сто відсотків захист у кіберпросторі», – додав він.