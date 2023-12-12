Кіберполіція попереджає про шахрайство під виглядом фейкових ботів

12 декабря 2023, 10:15

Зловмисники у месенджерах створюють клони ботів та фішингові посилання нібито на ресурси провідних українських організацій, зокрема енергетичних компаній.

Кінцевою метою шахраїв є збір конфіденційних даних користувачів з метою привласнення їх заощаджень.Кіберполіція закликає дотримуватися наступних порад:налаштуйте двофакторну автентифікацію;ретельно перевіряйте посилання;не розголошуйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах;отримуйте інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;не повідомляйте конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток, стороннім.При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.