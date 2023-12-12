12 декабря 2023, 10:15

Кіберполіція попереджає про шахрайство під виглядом фейкових ботів

Зловмисники у месенджерах створюють клони ботів та фішингові посилання нібито на ресурси провідних українських організацій, зокрема енергетичних компаній.

Кінцевою метою шахраїв є збір конфіденційних даних користувачів з метою привласнення їх заощаджень.

Кіберполіція закликає дотримуватися наступних порад:

 налаштуйте двофакторну автентифікацію;

 ретельно перевіряйте посилання;

 не розголошуйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;

 регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах;

 отримуйте інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;

 не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

 не повідомляйте конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток, стороннім.

При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.
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