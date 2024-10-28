Хакери атакують органи місцевої влади по Україні

28 октября 2024, 10:45

Держспецзв'язку попередило про нову масштабну кібератаку, спрямовану на органи місцевого самоврядування.



Хакери розсилають фішингові електронні листи з темою "Заміну таблиці". Такі листи містять посилання нібито на Google-таблицю. Насправді посилання веде на сторінку, де розміщено "інструкцію" для запуску шкідливої команди.