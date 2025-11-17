17 ноября 2025, 8:45

Компанія Anthropic повідомила про масштабну кібершпигунську операцію, під час якої, за попередніми даними, хакери, пов'язані з Китаєм, застосували ШІ-модель Claude для автоматизації атак на десятки організацій по всьому світу.

За словами розробників, це перший задокументований випадок, коли така велика кібератака була проведена практично без участі людини. До списку цілей увійшли технологічні компанії, фінансові структури та державні установи — загалом 30 об'єктів.Штучний інтелект виконував 80–90% усіх операцій у межах кампанії, запуск атаки фактично зводився до однієї дії — натискання кнопки. Після цього ШІ самостійно розвивав операцію, а люди підключалися лише у кількох ключових моментах. Такий підхід забезпечив зловмисникам неймовірну швидкість роботи — тисячі запитів, включаючи багаторазові звернення за секунду, що практично недосяжно для ручних дій.