У Польщі вперше застосували новітні технології в будівництві

12 декабря 2023, 12:15

В місті Елк під час ремонту на залізниці вперше застосували сходи, виготовлені за технологією 3D-друку з фабрики Saint Gobain Weber в Ейндховені (Нідерланди).

Зробили їх зі спеціальної бетонної суміші, яка накладається шарами за допомогою роботизованої руки.Керівництво фірми-підрядника Budimex визнало, що конструювання звичайних сходів, хоч і коштувало меньше, але також зайняло б майже у 16 разів більше часу. Крім того, компанії вдалося зменшити витрати на кількість працівників та необхідне обладнання.