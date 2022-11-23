23 ноября 2022, 11:15

Росія пошкодила практично всі ТЕС та великі ГЕС в Україні, — голова Укренерго

«Після останньої атаки у нас практично не залишилося непошкоджених теплових та гідроелектростанцій», - заявив Володимир Кудрицький.


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