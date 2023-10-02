Проходження опалювального сезону на 95% залежить від обстрілів

2 октября 2023, 17:45

За словами Кудрицького, є оптимістичний та песимістичний сценарії.



Оптимістичний — обстрілів немає або вони мають обмежений ефект. У такому випадку відключень практично не буде або вони будуть локальні.

А за песимістичним сценарієм – масштаб ракетних і дронових атак такий, як минулоріч. Кудрицький каже, що це при випадку великих пошкоджень мереж і електростанцій. Тоді вже можуть бути перерви в енергопостачанні.Як готуватись людям до такого сценарію?В «Укренерго» радять перевірити справність наявних генераторів та накопичувачів енергії, утеплити помешкання, дізнатись, де найближчий «пункт незламності». Всі поради, які були минулої зими, залишаться актуальними й цієї.