Як залишатися на зв'язку під час ймовірних відключень електроенергії

20 ноября 2023, 9:15

Два попередні роки підготовка до зими вимагала додаткових зусиль через ворога, який намагається використати холод як зброю і залишити українців без електроенергії, тепла та звʼязку.

Держспецзвʼязку вже розповідала, що потрібно зробити, щоб мінімізувати ймовірні відключення електроенергії. Сьогодні дамо кілька рекомендацій, як залишатися на звʼязку навіть під час блекаутів.

Перевірте, чи ваш інтернет-провайдер забезпечив своє обладнання безперебійним живленням на випадок відключень. Наприклад, енергоощадні xPON-мережі найбільш стійкі. Якщо ж ваш провайдер використовує Ethernet-технології, то переконайтеся, що під час відключень він зможе заживити маршрутизатор у вашому будинку. Власники житла у багатоквартирному будинку можуть спільно купити джерело безперебійного живлення і встановити його, узгодивши це із провайдером. Потрібно також придбати павербанк для Wi-Fi-роутера у квартирі.



Оплатіть послуги своєму інтернет-провайдеру на кілька місяців наперед. Він матиме додаткові кошти, щоб посилити свою стійкість на випадок тимчасових відключень електроенергії.



Знайдіть, де неподалік від вас є публічні Wi-Fi-точки і можливість підзарядити гаджети. Це можуть бути пункти незламності (https://nezlamnist.gov.ua/), торговельні центри, кавʼярні тощо.



Під час відключень електроенергії намагайтеся намарне не використовувати мобільного інтернету, оскільки від навантаження на базові станції мобільного звʼязку залежатиме, як довго вони зможуть автономно працювати. Відкладіть перегляд відео чи завантаження великих файлів. Завдяки цьому хтось зможе надіслати важливе SMS чи додзвонитися у швидку.