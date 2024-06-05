У Харкові та області- аварійні відключення електроенергії

5 июня 2024, 8:15

У звʼязку зі складною ситуацією в Обʼєднаній енергосистемі України, яка склалася внаслідок пошкодження енергооб'єктів ворожими обстрілами, у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень електроенергії", - повідомили в АТ "Харківобленерго".