У звʼязку зі складною ситуацією в Обʼєднаній енергосистемі України, яка склалася внаслідок пошкодження енергооб'єктів ворожими обстрілами, у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень електроенергії", - повідомили в АТ "Харківобленерго".
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 9:45
Міністерство оборони допомагатиме стартапам масштабувати технологічні рішення
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Рада прийняла закон про застосування англійської мови в Україні, — Железняк
- Бизнес | Сегодня, 8:45
Зміни в графіку поїздів до Польщі: Укрзалізниця розпочала продаж квитків
- Технологии | Сегодня, 8:15
У Харкові та області- аварійні відключення електроенергії
- Гаджеты | Вчера, 16:55
Преобразование домашних приборов на Li-Ion аккумуляторы с контроллером TP4056
- Безопасность | Вчера, 15:15
ООН підтвердила участь у червневому Саміті миру
- Технологии | Вчера, 14:45
ЗСУ терміново потрібен контрнаступ, – Foreign Policy
- Бизнес | Вчера, 14:15
В Украине на 22,5% выросла средняя зарплата — Госстат
- Технологии | Вчера, 13:45
Хакери РФ намагались атакувати критичну інфраструкутуру Польщі
Последние материалы
- Фотогалереи | Вчера, 23:07
В Кыргызстане нашли останки мамонта
- Фотогалереи | 30 мая, 22:46
В США открыт завод по производству деталей снарядов 155 мм
- Обзоры | 29 мая, 8:45
Электромобиль SU7 от Xiaomi покоряет рынок
- Обзоры | 24 мая, 9:42
NEOR 8L GR - твоя перша офісна термосумка
- Фотогалереи | 20 мая, 23:39
Як виглядає тренажер пілотів винищувача F-16, який передала Чехія ЗСУ
- Обзоры | 10 мая, 23:23
Rivacase Rivapower VA2571 – 20-доларовий повербанк на 20000 мАгод
- Обзоры | 30 апреля, 7:09
EnerGenie EG-UPS-DC18 – 10-годинне ДБЖ для роутера і не лише
- Обзоры | 22 апреля, 13:49
Gembird WM-80ST-05 – потужний кронштейн з гарним розворотом та нахилом
- Аналитика | 17 апреля, 10:45
Мікрогенерація - шлях до автономності родин. Наявні можливості в Україні - до 10 ГВт на місяць.
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 9:45
Міністерство оборони допомагатиме стартапам масштабувати технологічні рішення 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Рада прийняла закон про застосування англійської мови в Україні, — Железняк 0.00
- Бизнес | Сегодня, 8:45
Зміни в графіку поїздів до Польщі: Укрзалізниця розпочала продаж квитків 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
У Харкові та області- аварійні відключення електроенергії 0.00
- Гаджеты | Вчера, 16:55
Преобразование домашних приборов на Li-Ion аккумуляторы с контроллером TP4056 0.00
- Безопасность | Вчера, 15:15
ООН підтвердила участь у червневому Саміті миру 0.00
- Технологии | Вчера, 14:45
ЗСУ терміново потрібен контрнаступ, – Foreign Policy 0.00
- Бизнес | Вчера, 14:15
В Украине на 22,5% выросла средняя зарплата — Госстат 0.00
- Технологии | Вчера, 13:45
Хакери РФ намагались атакувати критичну інфраструкутуру Польщі 0.00