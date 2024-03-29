29 марта 2024, 11:45

Вночі росіяни вдарили по об'єктах енергетики, — Укренерго

У Дніпропетровській області аварійні відключення, на Харківщині графіки погодинних відключень.

Також пошкоджено тепло та гідроелектростанції у центрі та на заході України.


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