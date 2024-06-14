У соцмережах шахраї видають себе за "Укренерго"

У Facebook шириться реклама із фейковим попередженням про «жорстокі відключення».
Як пояснили в компанії, «Укренерго» ніколи не публікує графіки погодинних відключень в регіонах.
На неправдивість повідомлення вказують навіть граматичні помилки – енергетики не пишуть «відключення від електроенергії».
Яка мета шахраїв?
Публікуючи відверто неправдиві повідомлення про відключення, недобросовісні люди таким способом збільшують аудиторію своїх Telegram-каналів.
Нагадаємо, у травні шахраї створювали фейкові сторінки з графіками відключення світла, щоб збирати дані про українців.