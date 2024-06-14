У соцмережах шахраї видають себе за "Укренерго"

14 июня 2024, 10:45

У Facebook шириться реклама із фейковим попередженням про «жорстокі відключення».

Як пояснили в компанії, «Укренерго» ніколи не публікує графіки погодинних відключень в регіонах.

На неправдивість повідомлення вказують навіть граматичні помилки – енергетики не пишуть «відключення від електроенергії».Яка мета шахраїв?

Публікуючи відверто неправдиві повідомлення про відключення, недобросовісні люди таким способом збільшують аудиторію своїх Telegram-каналів.



Нагадаємо, у травні шахраї створювали фейкові сторінки з графіками відключення світла, щоб збирати дані про українців.