10 мая 2023, 10:15

У соцмережах з'явилася інформація про нібито відключення світла в Україні

В «Укренерго» запевнили, що ніяких підстав для запровадження графіків відключень на сьогодні немає та закликали громадян не поширювати хибну інформацію.


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