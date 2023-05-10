У соцмережах з'явилася інформація про нібито відключення світла в Україні

В «Укренерго» запевнили, що ніяких підстав для запровадження графіків відключень на сьогодні немає та закликали громадян не поширювати хибну інформацію.
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