Увага! Нова пошта не проводить ніяких акцій та розіграшів в обмін на реєстрації

6 декабря 2023, 14:45

Звертаємо вашу увагу! Наразі у деяких телеграм та вайбер каналах, а також у соціальних мережах шириться велика кількість об'яв про різні розіграші, де шахраї використовують назви відомих компаній.

Таким чином вони збирають всю інформацію про людей, які повірили в ці розіграші.

Сьогодні зʼявилась інформація про ще один шахрайський святковий розіграш. Цього разу про ялинки нібито від Нової пошти та відомого виробника напоїв - її поширили телеграм-пабліки “Повітряна тривога”, “Ракетна небезпека”, "Вибухи та бавовна", "Тривога України/Радар", «Допомога українцям», «NATSYK CHANNEL», «Київ Сьогодні», «Включатель Днепр», «УКРАИНА LIFE», «СЕЛИДОВО ПРОСТО ДНІПРО», «Повітряні тривоги України Ірпінь | Буча | Гостомель | Київ | Ворзель», «ЗАХІД УКРАЇНИ», «Українська пила», «Хуевый Киев Украина», МАКУХА 18+, Трикутник, «Авдіївка НАШЕ ППО- Радар ракет, шахедів», «Типичная Грязъ», «Киев | Новости Войны», RADAR – РАКЕТА», «Kyper News», «Новини війни | Головне за день ЧЕРВОНА ЗОНА», «КОБРА Рідна мова», ONews Україна, Повестки Харьков, Повітряна Тривога Де Ракета, Повестки Одесса, Вручают повестки Одесса и область, Запоріжжя, Чернігів, Черкаси, сьогодні БДСН | Війна 2023 | Новини, Ужгород, Інформаційний Агент України, Донбас➔Оперативний, Хмельницький Головне, Волинь Головне, Львів Головне, Тернопіль Головне, ТИПОВЕ РІВНЕ, Типовий Луцьк, Рівне Головне, Куди летить Шахід Ракета тощо.Нова пошта не має ніякого відношення до цього оголошення. Всі телеграм-пабліки, які поширюють цю інформацію, допомагають шахраям обманювати людей. На жаль, більшість телеграм-каналів сьогодні анонімізовані, вони свідомо використовують згадку про компанію як клікбейт у рекламі, за яку беруть гроші, та чим вводять в оману своїх підписників.Закликаємо всіх українців бути уважними, не поширювати неперевірену інформацію та не довіряти їй. Уся інформація про акції Нової пошти міститься лише на її офіційних сторінках — сайті https://novaposhta.ua/, офіційних сторінках у соцмережах.