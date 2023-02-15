Як зміняться назви міської електрички?

15 февраля 2023, 8:45

У «Києві Цифровому» завершилося опитування щодо нових назв для міської електрички. Ось результати:

«Вишгородська» – «Пріорка»;«Зеніт» – «Куренівська»;«Троєщина-2» – «Райдужний»;«Троєщина» – «Воскресенка»;«Київ–Дніпровський» – «Микільська Слобідка»;«Київська-Русанівка» – «Русанівка»;«Лівий берег» – «Березняки»;Північна платформа станції «Київ–Пасажирський» – «Вокзальна».Крім того, станцію «Рубежівський» перейменують на «Парк Нивки» (58%). За варіант «Берестейська» віддали голоси 42% опитаних киян.Тепер назви мають затвердити депутати Київради.