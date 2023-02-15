Як зміняться назви міської електрички?

У «Києві Цифровому» завершилося опитування щодо нових назв для міської електрички. Ось результати:
«Вишгородська» – «Пріорка»;
«Зеніт» – «Куренівська»;
«Троєщина-2» – «Райдужний»;
«Троєщина» – «Воскресенка»;
«Київ–Дніпровський» – «Микільська Слобідка»;
«Київська-Русанівка» – «Русанівка»;
«Лівий берег» – «Березняки»;
Північна платформа станції «Київ–Пасажирський» – «Вокзальна».
Крім того, станцію «Рубежівський» перейменують на «Парк Нивки» (58%). За варіант «Берестейська» віддали голоси 42% опитаних киян.
Тепер назви мають затвердити депутати Київради.