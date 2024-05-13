Опитування українців: Україна – демократія чи диктатура

13 мая 2024, 10:45

КМІС опублікував результати 14% опитаних вважають, що Україна є диктатурою, проте більшість (57%) переконані, що країна є демократичною.



«Україна хоч і не є наразі утвердженою демократією, а її інституції не настільки чудово функціонують, але об’єктивно Україна точно йде шляхом до цього (можливо, з певними відкочуваннями, але довгострокові тенденції очевидні)», – соціолог та виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.