Лише третина українців хочуть, аби телемарафон був до завершення війни

Водночас 43% не довіряють інформації з телемарафону. Тих, хто вірить, менше — 37%. Від 35% до 37% опитаних вважають інформацію повною, точною й достовірною.
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