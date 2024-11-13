13 ноября 2024, 8:45

Лише третина українців хочуть, аби телемарафон був до завершення війни

Водночас 43% не довіряють інформації з телемарафону. Тих, хто вірить, менше — 37%. Від 35% до 37% опитаних вважають інформацію повною, точною й достовірною.


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