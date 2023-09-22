Садовий знову просить поставити Patriot у Львові

Мер пояснює, що місто не може придбати системи ППО на власний розсуд. Проте очільник вірить, що вони можуть з’явитись, якщо ми проявимо наполегливість.
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