22 сентября 2023, 15:45

Садовий знову просить поставити Patriot у Львові

Мер пояснює, що місто не може придбати системи ППО на власний розсуд. Проте очільник вірить, що вони можуть з’явитись, якщо ми проявимо наполегливість.


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