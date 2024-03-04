Фінляндія не обмежує Україну у використанні наданого озброєння

4 марта 2024, 14:15

Фінляндія не встановлювала обмежень на використання зброї, наданої Україні. Україна може вільно використовувати військову допомогу, надану Фінляндією, на власний розсуд.

Про це посадовці повідомили фінському національному мовнику Yleisradio у четвер, 29 лютого.«За моєю інформацією, Фінляндія не встановлювала таких обмежень, і Україна має право використовувати цю зброю проти військових цілей також і на російській території» — заявив голова оборонного комітету країни Юкка Копра.Міністр оборони країни Антті Гяккянен зазначив, що такі обмеження накладаються переважно країнами, які надають озброєння дальнього радіусу дії.Він також закликав Німеччину надати Україні далекобійну зброю, зокрема ракети "Taurus".«Я закликаю Німеччину серйозно розглянути це питання. Німецький уряд знає, що вони мали б величезне значення», — сказав посадовець.