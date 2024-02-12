Фінляндія надає Україні €220 млн військової допомоги

12 февраля 2024, 13:45

Таке рішення ухвалив президент країни Саулі Нііністе за поданням Уряду.

Склад пакету не уточнюється, проте зазначено, що він відповідає як потребам України, так і спроможностям Фінляндії. Однак цікавим є те, що у пакет включено €30 млн для закупівлі продукції вітчизняного виробника.«На національному та ширшому рівні необхідно знайти нові шляхи підтримки України в довгостроковій перспективі. Наразі ми готуємо довгостроковий план підтримки України. ... У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів» — зазначив міністр оборони Антті Хаккянен.Це 22-й пакет військової допомоги від Фінляндії. Загальна вартість наданої допомоги оцінюється в €1.8 млрд.