США дають Україні військової допомоги на $1,85 млрд, зокрема системи Patriot

Про новий пакет військової допомоги для України офіційно оголосив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.
До частини пакету допомоги від Пентагону входить ($1 млрд):
– Батарея «Patriot» і боєприпаси до неї;
– боєприпаси до HIMARS
– 500 артилерійських снарядів 155 мм із точним наведенням;
– 30 різнокаліберних мінометних систем й 10,000 снарядів до них;
– 37 Cougar MRAP;
– 120 автомобілів HMMWV;
– 2,700 гранатометів та стрілецька зброя;
– протирадіолокаційні ракети HARM та JADM;
– протипіхотні міни "Claymore", прилади нічного бачення, тактичні захищені системи зв'язку та бронежилети.
До частини пакету допомоги в рамках USAI від міністерства оборони США на 850 млн доларів включатимуть:
– 45,000 152 мм артилерійських снарядів;
– 20,000 122 мм артилерійських снарядів;
– 50,000 122 мм реактивних снарядів до систем БМ-21 "Град";
– 100,000 125 мм танкових боєприпасів;
– високошвидкісні термінали та послуги SATCOM;
– фінансування навчання та техобслуговування.