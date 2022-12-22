США дають Україні військової допомоги на $1,85 млрд, зокрема системи Patriot

22 декабря 2022, 9:45

Про новий пакет військової допомоги для України офіційно оголосив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

До частини пакету допомоги від Пентагону входить ($1 млрд):– Батарея «Patriot» і боєприпаси до неї;– боєприпаси до HIMARS– 500 артилерійських снарядів 155 мм із точним наведенням;– 30 різнокаліберних мінометних систем й 10,000 снарядів до них;– 37 Cougar MRAP;– 120 автомобілів HMMWV;– 2,700 гранатометів та стрілецька зброя;– протирадіолокаційні ракети HARM та JADM;– протипіхотні міни "Claymore", прилади нічного бачення, тактичні захищені системи зв'язку та бронежилети.До частини пакету допомоги в рамках USAI від міністерства оборони США на 850 млн доларів включатимуть:– 45,000 152 мм артилерійських снарядів;– 20,000 122 мм артилерійських снарядів;– 50,000 122 мм реактивних снарядів до систем БМ-21 "Град";– 100,000 125 мм танкових боєприпасів;– високошвидкісні термінали та послуги SATCOM;– фінансування навчання та техобслуговування.