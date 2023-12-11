Байден запросив Володимира Зеленського на зустріч у вівторок 12 грудня

11 декабря 2023, 14:15

Мета зустрічі зазначається такою:



"Щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення росії. Поки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливу необхідність подальшої підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент."



Нещодавно Президент України скасував свій брифінг перед сенаторами Сполучених Штатів, які так і не змогли поставити пріоритети у наданні допомоги Україні. А сьогодні ми бачимо запрошення від Джо Байдена на зустріч.