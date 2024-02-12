США перестали бути найбільшим імпортером китайських товарів вперше за 20 років

12 февраля 2024, 12:45

Згідно з даними, опублікованими Міністерством торгівлі США, стало відомо, що вартість китайського імпорту з 2022 по 2023 рік впала на 20% до 427 мільярдів доларів.

Натомість вартість товарів, імпортованих Сполученими Штатами з Мексики, зросла майже на 5% до понад 475 мільярдів доларів.Економічні відносини між Сполученими Штатами і Китаєм серйозно погіршилися в останні роки, оскільки Пекін веде агресивну торгову політику і проводить активні військові маневри на Далекому Сході.Перші кроки до зменшення китайського імпорту почала робити адміністрація Трампа: було введено підвищені тарифи на китайський імпорт у 2018 році, оскільки "торговельні практики Пекіна порушують правила світової торгівлі". Згодом адміністрація Байдена закликала компанії шукати постачальників у країнах-союзниках або повертати виробництво до США. Порушення ланцюгів постачання, пов'язані з пандемією COVID-19, також змусили американські компанії шукати постачальників ближче до Сполучених Штатів.