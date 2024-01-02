2 января 2024, 11:15

2023 році Держмитслужба перерахувала до бюджету 459,8 млрд грн

За результатами здійснених протягом 2023 року митних оформлень імпорту та експорту товарів Державна митна служба України перерахувала до держбюджету 459,8 млрд грн митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами.

Фактичні надходження у 2023 році порівняно з відповідним періодом 2022 року збільшились на 52,9 % або на 159 млрд грн.

Зокрема, у грудні 2023 року завдяки стійкості українського бізнесу, попри економічні проблеми та блокування кордону,  Держмитслужба перерахувала до держбюджету 44,6 млрд грн.
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