2023 році Держмитслужба перерахувала до бюджету 459,8 млрд грн

2 января 2024, 11:15

За результатами здійснених протягом 2023 року митних оформлень імпорту та експорту товарів Державна митна служба України перерахувала до держбюджету 459,8 млрд грн митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами.

Фактичні надходження у 2023 році порівняно з відповідним періодом 2022 року збільшились на 52,9 % або на 159 млрд грн.Зокрема, у грудні 2023 року завдяки стійкості українського бізнесу, попри економічні проблеми та блокування кордону, Держмитслужба перерахувала до держбюджету 44,6 млрд грн.