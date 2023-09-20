20 сентября 2023, 10:15

На будівництво метро у Дніпрі планують виділити кошти з держбюджету

У проєкті держбюджету на 2024 рік для цього заплановано виділити субвенцію у 549,1 млн грн.


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