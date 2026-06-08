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8 июня 2026, 13:15

Uklon планує купити український сервіс оренди електросамокатів e-Wings

Закриття угоди заплановано у третьому кварталі 2026 року.

Цей крок є стратегічним етапом трансформації Uklon на екосистему продуктів і сервісів. На сьогодні компанія вже об’єднує:

онлайн-сервіс замовлення авто (райдхейлінг);
доставку (Uklon Delivery);
рекламну платформу (Uklon Ads);
сервіс купівлі автобусних квитків (Uklon Travel).

Наразі оренда самокатів буде доступна через застосунок e-Wings в 11 містах присутності сервісу. Після перехідного періоду ми плануємо інтеграцію сервісу оренди самокатів у наш застосунок.


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