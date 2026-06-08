Uklon планує купити український сервіс оренди електросамокатів e-Wings

8 июня 2026, 13:15

Закриття угоди заплановано у третьому кварталі 2026 року.

Цей крок є стратегічним етапом трансформації Uklon на екосистему продуктів і сервісів. На сьогодні компанія вже об’єднує:

онлайн-сервіс замовлення авто (райдхейлінг);

доставку (Uklon Delivery);

рекламну платформу (Uklon Ads);

сервіс купівлі автобусних квитків (Uklon Travel).

Наразі оренда самокатів буде доступна через застосунок e-Wings в 11 містах присутності сервісу. Після перехідного періоду ми плануємо інтеграцію сервісу оренди самокатів у наш застосунок.