ViewSonic зміцнює позиції лідера серед світових брендів інтерактивних дисплеїв

21 ноября 2024, 11:45

Компанія ViewSonic Corp., провідний світовий постачальник візуальних та EdTech-рішень, оголошує про своє визнання найбільшим світовим брендом інтерактивних дисплеїв у третьому кварталі 2024 року.

Згідно з останнім звітом Futuresource Consulting, цей успіх заснований на потужній екосистемі інноваційного обладнання, програмного забезпечення та послуг, створених для задоволення змінних потреб робочих просторів та освітніх установ.

Прорив компанії особливо помітний на ринку Великої Британії, де частка ViewSonic у третьому кварталі 2024 року становила 20,1%, що відповідає вражаючому річному зростанню на 130%. Цей результат ще раз підтверджує лідерство ViewSonic як на регіональному, так і на світовому рівнях, демонструючи здатність компанії задовольняти різноманітні ринкові запити, покращуючи користувацький досвід завдяки продуманій екосистемі рішень.У центрі інноваційної екосистеми ViewSonic знаходяться інтерактивні дисплеї серії ViewBoard, які органічно поєднують передові сенсорні технології з інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням. Це поєднання спрощує командну взаємодію, оптимізує робочі процеси та сприяє розкриттю творчого потенціалу як у корпоративних офісах, так і в навчальних аудиторіях.

Доповнює освітню екосистему ViewSonic набір потужних програмних інструментів, таких як myViewBoard, ClassSwift та TeamOne, які допомагають викладачам створювати персоналізовані, інтерактивні навчальні середовища, ефективно керувати класами та пристроями. Завдяки підтримці програм професійного розвитку для педагогів ці інновації перетворюють традиційні школи на повністю цифрові простори, готові до викликів майбутнього.

Дотримуючись своєї місії — допомагати учням та викладачам розкривати потенціал, — ViewSonic активно розвиває ініціативи, такі як підручники на основі штучного інтелекту, підтверджуючи свою відданість освітнім інноваціям у всьому світі.



Лідерство ViewSonic виходить далеко за межі технологічних досягнень і базується на глибокій відданості сталому розвитку. Ставлячи перед собою амбітну мету — досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року, — компанія розробляє енергоефективні рішення, які відповідають суворим екологічним стандартам.

Цього року серія інтерактивних дисплеїв ViewBoard отримала золоту сертифікацію EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool). Завдяки цьому ViewSonic стала першою компанією у світі, яка отримала такий високий статус у категорії цифрових вивісок. Цей успіх ще раз підтверджує відданість ViewSonic створенню екологічно безпечних рішень, які задають нові стандарти у галузі.