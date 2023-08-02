Huawei та JAC співпрацюють для створення автомобіля MPV вартістю мільйон юанів

2 августа 2023, 15:45

Компанія Huawei та провідний китайський автовиробник Jianghuai Automobile Group Corp (JAC) працюють над створенням нового автомобіля MPV вартістю мільйон юанів.

Про це повідомив відомий аналітик Мін-Чи Ко (Ming-Chi Kuo). Очікується, що масове виробництво автомобіля почнеться у другому кварталі 2024 року. Цільовий обсяг поставок становить 50 000 одиниць за перший рік після запуску моделі.Мін-Чи Ко говорить про те, що ринок MPV схожий на ринок топових смартфонів Huawei P/Mate Series. Цей автомобіль має на меті задовольнити потреби споживачів преміумкласу та підвищити цінність бренда завдяки інноваціям. Аналітик вважає, що запуск цієї моделі допоможе JAC збільшити доходи щонайменше на 20-30%.Також очікується, що у третьому кварталі /другому півріччі 2023 року наявні лінійки продуктів JAC (комерційні транспортні засоби тощо) досягнуть минулорічного рівня поставок відповідних періодів. Варто зазначити, що NIO, основний клієнт JAC, очікувано досягне близько 100% піврічного зростання поставок у другому півріччі 2023 року. Це стане критичним драйвером зростання для JAC у цей період.Huawei та Jianghuai не коментують цю новину. Це не перший випадок обговорення партнерства компаній. Юй Чендун (Yu Chengdong), гендиректор Huawei Smart Car Solution BU, у квітні висловлювався про перспективи такої співпраці.Від самого початку Huawei зайшла в автомобільну галузь як продавець інтелектуальних рішень для транспортних засобів. Окрім того, компанія продає послуги для цих рішень, а також керівництва з управління. Проте позиція компанії не змінна — Huawei не планує розробляти автомобілі самостійно.