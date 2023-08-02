2 августа 2023, 15:45

Huawei та JAC співпрацюють для створення автомобіля MPV вартістю мільйон юанів

Компанія Huawei та провідний китайський автовиробник Jianghuai Automobile Group Corp (JAC) працюють над створенням нового автомобіля MPV вартістю мільйон юанів.

Про це повідомив відомий аналітик Мін-Чи Ко (Ming-Chi Kuo). Очікується, що масове виробництво автомобіля почнеться у другому кварталі 2024 року. Цільовий обсяг поставок становить 50 000 одиниць за перший рік після запуску моделі.

Мін-Чи Ко говорить про те, що ринок MPV схожий на ринок топових смартфонів Huawei P/Mate Series. Цей автомобіль має на меті задовольнити потреби споживачів преміумкласу та підвищити цінність бренда завдяки інноваціям. Аналітик вважає, що запуск цієї моделі допоможе JAC збільшити доходи щонайменше на 20-30%.

Також очікується, що у третьому кварталі /другому півріччі 2023 року наявні лінійки продуктів JAC (комерційні транспортні засоби тощо) досягнуть минулорічного рівня поставок відповідних періодів. Варто зазначити, що NIO, основний клієнт JAC, очікувано досягне близько 100% піврічного зростання поставок у другому півріччі 2023 року. Це стане критичним драйвером зростання для JAC у цей період.

Huawei та Jianghuai не коментують цю новину. Це не перший випадок обговорення партнерства компаній. Юй Чендун (Yu Chengdong), гендиректор Huawei Smart Car Solution BU, у квітні висловлювався про перспективи такої співпраці.

Від самого початку Huawei зайшла в автомобільну галузь як продавець інтелектуальних рішень для транспортних засобів. Окрім того, компанія продає послуги для цих рішень, а також керівництва з управління. Проте позиція компанії не змінна — Huawei не планує розробляти автомобілі самостійно.
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