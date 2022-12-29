Єврокомісія включила Huawei до п’ятірки найбільших інвесторів у сферу досліджень

29 декабря 2022, 10:15

Дослідження та розробки є ключем до створення будь-якого нового продукту. Huawei це розуміє і вкладає значні кошти у забезпечення прогресу компанії.

Така діяльність знайшла відображення у підсумковій рейтинговій таблиці ЄС щодо інвестицій у промислові дослідження та розробки у 2022 році.

Згідно з цим рейтингом, Huawei увійшла до першої п'ятірки компаній, які витрачають більшу частину свого доходу на дослідження. Так, Huawei Investment & Holding посідає четверте місце з інвестиціями в розмірі 19 млн євро. Це значний стрибок для китайського виробника технологій, який у 2012 році перебував на 43-й позиції.Витрати Huawei на дослідження та розробки у 2021-му становили 142,7 млрд юанів (21,28 млрд доларів США). Це приблизно 22,4% річного доходу компанії і один із найбільших внесків у розробку нових технологій.Рейтинг-2022Рейтинг інвестицій у НДДКР, що складає Єврокомісія, — це платформа для оцінювання інноваційних галузей економіки ЄС. Його мета — надати інформацію про кошти, які вкладають бізнеси у дослідження й розробку, аби інші фірми, інвестори, державні органи тощо могли використати ці дані для порівняння ефективності компаній.Рейтинг-2022 включає 2 500 компаній. Ці фірми з головними офісами у 41 країні світу та більш ніж 900 000 дочірніх компаній інвестували понад 48,5 млн євро у дослідження та розробки у 2021 році.Загалом ці 2 500 компаній вже інвестували 1093,9 млрд євро, що еквівалентно 86% світових НДДКР, які фінансуються бізнесами. Ця сума вперше перетнула позначку в трильйон євро.До топ-2500 входить 361 компанія з ЄС, і на їхню частку припадає 17,6% від загального обсягу інвестицій у НДДКР. Також у рейтингу фігурують 822 компанії із США (40,2%), 678 китайських компаній (17,9%), 233 японські (10,4%) та 406 компаній з інших країн (13,9%). До групи «Решта країн світу» входять фірми з Південної Кореї (53), Швейцарії (55), Великої Британії (95), Тайваню (84), а також із ще 18 країн світу.