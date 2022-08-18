GlobalLogic – єдина з трійки найбільших IT-компаній України, яка зростає у 2022

18 августа 2022, 9:45

Міжнародна IT-компанія GlobalLogic традиційно увійшла до трійки найбільших ІТ-компаній України за кількістю спеціалістів у липні 2022 року.

З початку війни GlobalLogic не лише зберегла співпрацю з більшістю фахівців, але й стала єдиною з топ-3, яка виросла за останні 6 місяців.

Попри оптимістичні звіти щодо валютних надходжень від ІТ-галузі в економіку України за перше півріччя 2022 року, більшість з ТОП-50 найбільших ІТ-компаній в Україні зупинили зростання чи навіть скоротили кількість спеціалістів (у порівнянні з початком року). Загальна кількість ІТ-фахівців, що співпрацюють з ТОП-50 скоротилася майже на три тисячі осіб, свідчить опубліковане дослідження DOU.При цьому GlobalLogic стала єдиною компанією з трійки лідерів, яка не тільки зберегла співпрацю з поточними спеціалістами, але й зросла у людях за перше півріччя 2022. Наразі компанія в Україні співпрацює з понад 7300 фахівцями. Аналогічний підхід компанія застосувала в першому “ковідному” році. Тоді GlobalLogic стала єдиною з топ-5 IT компаній, яка зросла в першому півріччі 2020 року.З початком повномасштабної війни більшість позицій на проєкти компанії закривають внутрішніми спеціалістами, чий проект скінчився. Загалом за шість місяців 2022 року було закрито 400 позицій, це дозволило GlobalLogic продовжувати підтримувати абсолютну більшість своїх фахівців та членів їх родин.“В той час як більшість бізнесу в період невизначеності скорочують видатки, ми зосереджені на збереженні наших фахівців, – говорить старший віце-президент GlobalLogic Андрій Яворський. – І під час коронавірусної пандемії, і з початком повномасштабної війни наша стратегія залишається незмінною – робимо все можливе для підтримки наших спеціалістів та збереження нашої співпраці”.Ще у перший день повномасштабного вторгнення компанія GlobalLogic надала фінансову підтримку всім без виключення спеціалістам компанії в Україні, також допомогла спеціалістам та членам їх родин безпечно релокуватися в середині України чи за її межі.Попри фокус на внутрішніх фахівців, GlobalLogic продовжує залучати на проекти нових спеціалістів з ринку. Станом на серпень 2022 GlobalLogic має понад 300 відкритих пропозицій для українців, багато з яких у режимі remote, тобто віддаленої співпраці. В компанії шукають не тільки досвідчених фахівців, але й початківців, які лише роблять перші кроки в ІТ.

Найбільш популярні спеціалізації на проектах у GlobalLogic – DevOps, Python, JavaScript, QA auto, .NET.