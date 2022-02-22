GlobalLogic відкрив офіс у Вроцлаві

22 февраля 2022, 12:45

Міжнародна IT-компанія GlobalLogic відкрила новий центр розробки у Вроцлаві.

Відкриття офісу в Польщі дозволить GlobalLogic розширити присутність у європейському регіоні та сприяти обміну досвідом між українськими та польськими колегами.

Офіс відповідає концепції гібридного формату та дозволяє реалізовувати всі потреби ІТ-команд і впроваджувати інноваційні технологічні рішення. Зараз з GlobalLogic співпрацює понад 500 спеціалістів у Вроцлаві. Відкриття центру дозволить компанії продовжити свій розвиток у місті та до 2024 року збільшити команду IT-спеціалістів удвічі.



Згідно з дослідженнями GlobalLogic, 83% спеціалістів надають перевагу гібридному формату співпраці. Новий офіс відповідає концепції “працюй де завгодно” та дозволяє командам виконувати свої проєктні завдання у зручному для них форматі. Така ідея поширена в США. Її ключова задача – забезпечити спеціалістам належні умови для реалізації їх потенціалу. Гібридний формат дозволяє тим, хто знаходиться в офісі, ефективно співпрацювати з колегами, які виконують задачі віддалено або комбінувати роботу в офісі та з дому. Крім того, офіси нового формату можна використовувати не лише для професійних потреб, а й для організації культурних заходів у середині компанії.



“Ми прагнемо залучити більше спеціалістів у регіоні. Наразі у Вроцлаві з GlobalLogic співпрацює понад 500 спеціалістів. Упродовж наступних двох років ми плануємо збільшити команду вдвічі”, – зазначив AVP, Engineering GlobalLogic Марек Матисяк.



Наразі в компанії GlobalLogic є понад 300 відкритих позицій в Європі (Німеччині, Польщі, Словаччині, Хорватії, Швеції, Швейцарії), понад 160 з них – у Польщі. Це додаткові можливості для спеціалістів у разі, якщо їм потрібна релокація.

Дизайнерські модульні коворкінги та конференц-зали нового офісу у Вроцлаві нагадують центри розробки в США та Японії. Приміщення оснащене професійним обладнанням, тому інженери можуть ефективно спілкуватися та співпрацювати. Також в офісі є спеціальні ізольовані кабіни, де спеціаліст може усамітнитися.

Новий офіс має інноваційні ІТ-лабораторії для тестування розробок. У них інженери створюватимуть, розроблятимуть і тестуватимуть ІТ-рішення у сфері автомобільних технологій, Industry 4.0, хмарного сервісу чи телекому. Також локація має найвищий рівень конфіденційності – експерти можуть тестувати та впроваджувати свої розробки в належно підготовленому середовищі. Будівля оснащена різними зонами доступу безпеки, що дозволить захистити конфіденційні дані клієнтів.



Дизайн офісу виконаний з урахуванням екологічних рішень. Будівля має сертифікат BREEAM, який визначає стандарти екологічного проєктування та будівництва. Він підтверджує, що будівля є екологічно чистою та комфортною для користувачів.

В офісі використовується сучасне енергозберігаюче світлодіодне освітлення та спеціальні склопакети, які запобігають надмірному нагріванню влітку та зменшують витрати на охолодження офісної зони. Для обігріву будівлі використовується система VRF. Вона дозволяє зберегти максимальну енергетичну ефективність у приміщенні. На даху розміщена сонячна електроустановка. Також навесні там з’являться вулики для бджіл. Вони знаходитимуться в закритій частині тераси. Бджоли є важливим елементом нашої екосистеми – від них залежить третина продуктів (близько 100 ключових культур). Слідування цілям сталого розвитку та турбота про добре самопочуття спеціалістів є пріоритетними задачами GlobalLogic, саме тому компанія впроваджує сучасні екологічні рішення при створенні та оновленні своїх просторів.