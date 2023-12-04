4 декабря 2023, 11:45

Аеропорт "Бориспіль" планують відкрити в Україні першим

Як повідомив заступник глави Офісу президента України Андрій Сибіга, відкриття відбудеться, як тільки для цього будуть відповідні умови:

«Ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкту», – сказав він.


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