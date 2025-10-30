ГлавнаяНовости
30 октября 2025, 9:15

Україна закриває посольство на Кубі, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга каже, що сьогодні Україна проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН про необхідність припинення американської блокади Куби, маючи серйозні підстави.

Зокрема, раніше кубинський президент бажав путіну "успіхів" в його агресивній війні проти України. 

"Ми його добре чули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані і знизити рівень наших дипломатичних відносин. Наш голос не спрямований проти кубинського народу - ми поважаємо його право жити в процвітанні", - додав Сибіга.
