Україна закриває посольство на Кубі, - Сибіга

30 октября 2025, 9:15

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга каже, що сьогодні Україна проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН про необхідність припинення американської блокади Куби, маючи серйозні підстави.

Зокрема, раніше кубинський президент бажав путіну "успіхів" в його агресивній війні проти України."Ми його добре чули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані і знизити рівень наших дипломатичних відносин. Наш голос не спрямований проти кубинського народу - ми поважаємо його право жити в процвітанні", - додав Сибіга.