В Україні хочуть створити "цифровий КДБ": хто зацікавлений у таких змінах

19 сентября 2025, 9:15

229 депутатів проголосували за законопроєкт №11377, завдяки якому невдовзі буде створений «цифровий КДБ».

Ухвалений закон передбачає створення всеохопного реєстру персональних даних кожного громадянина України, а також надає право розпоряджатися цими персональними даними широкому колу владних структур без погодження з людиною. До того ж завдяки цьому закону запроваджується право на збір інформації про осіб, в інтересах яких діє кожен громадянин України.Традиційно всю відповідальність за реєстром депутати переклали на «громадськість». Хто призначатиме цих людей і як вони розпоряджатимуться персональними даними, зокрема і чутливими, — невідомо. Показово, що закон ледве набрав необхідну кількість голосів, а ухвалити його вдалося тільки завдяки підтримці фракції Петра Порошенка. Інші опозиційні команди проголосували проти цифрової новації.