У Бундестазі не проголосували за передачу Україні ракет Taurus

18 января 2024, 10:15

+178 депутатів за

- 485 депутатів проти

??? 3 депутати утримались

Раніше німецька опозиція закликала передати Україні ракети, вказуючи, що у Німеччині вони лежать на складах, а на війні будуть дуже корисними.Варто розуміти, що неприйняття або прийняття відповідного рішення парламентом є, скоріше, символічним кроком. Остаточним щодо надання озброєння є рішення виконавчої влади (уряд та канцлер). Отже, голосування Бундестагу не матиме вирішального значення.Результат є таким й через внутрішні політичні ігри у Німеччині, де опозиційні партії звинувачують владу у бездіяльності, тому для тиску, не підготувавшись, поспішло винесли на голосування рішення, яке не було б прийняте. Ініціатором виступило опозиційне обʼєднання у парламенті на чолі з Фрідріхом Мерцом, членом ХДС.