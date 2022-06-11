Mikrotik Cloud Core Router CCR1072-1G-8S+

11 июня 2022, 17:38

72-х ядерний маршрутизатор, що створений на базі процесора Tilera. Кожне ядро ​​працює на частоті 1ГГц, що дозволяє досягти ще більшої продуктивності від маршрутизатора.

CCR1072 оснащений вісьмома незалежними 10G SFP+ інтерфейсами. Завдяки унікальному процесору та портам, які з'єднані безпосередньо з процесором, маршрутизатор здатний обробити до 120 млн пакетів на секунду.

CCR1072 також має на борту встановлену RouterOS ліцензії рівня 6, 16 гігабайт ECC RAM, сенсорний кольоровий дисплей, два модульні блоки живлення (один для резервування живлення), слоти для зберігання додаткової інформації (MicroSD).



Вхідний інтерфейс -10/100BASE-TX Ethernet, 10/100/1000BASE-T Ethernet

Кількість LAN портів (RJ-45) - 9

Відповідність мережевим стандартам - IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с), IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбіт/с), IEEE 802.3x

Габарити - 443х44х315 мм



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