20 августа 2025, 16:45

Китай накопичив близько 600 ядерних боєголовок

462 з них здатні досягти континентальної частини США, повідомляє Reuters. 

Окрім наявних 712 пускових установок, країна будує близько 350 нових ракетних шахт та кілька нових баз для мобільних пускових. 
