Китайці виходять у мас-маркет баражувальних боєприпасів

18 ноября 2025, 12:15

Китайський стартап ShenZhen SkyWing показав «клон» американського Switchblade з цінником близько $13 тис. без бойової частини та ПУ.

По суті, ідеться про складне крило з тубусного старту газом або порохом, МТВ до 6 кг, корисне навантаження близько 1,5 кг, швидкість 135–150 км/год, до півгодини у повітрі та зв’язок до 20 км. Режими — ручний і GPS/GNSS-автономія з підтримкою Beidou/GLONASS, заявлена оптоелектронна термінальна наводка, а шасі пакується до менше ніж метра довжини. Концептуально це «філософія Switchblade» у дешевшій, модульній оболонці: один оператор, багатократні пуски з контейнера, координація кількох апаратів на одну чи різні цілі.Стратегічний нерв тут не у «вау-технології», а в економіці. Базова ціна не включає бойову частину та наземну станцію — тобто реальна вартість місії зросте. Але навіть із націнкою мова про порядок нижче за класичні ПТРК, що робить такі боєприпаси витратним матеріалом для насичення ППО та виснаження перехоплювачів.Масове виробництво на комерційних ланцюжках електроніки, мульти-GNSS і простота тубусного запуску з автомобіля чи катера відкривають двері «сіро-ринковим» постачанням туди, де офіційні ембарго не працюють.Для оборони це ще один дзвінок: акцент зміщується з «збити все» до багатошарової архітектури з виявленням малопомітних цілей у нижніх ешелонах, дешевими перехоплювачами ближньої дії, мікро-РЕБ і вдалим «менеджментом неба», щоб не витрачати дорогі ракети на $13-тисячні загрози.Ми не побачили прориву — ми побачили комодитизацію. «Китайський Switchblade» — це нормалізація дешевих, пакетно-запускних баражувальних боєприпасів як стандарту поля бою. Хто швидше навчиться жити в небі, заповненому такими «витратниками», з правильним міксом РЕБ, сенсорики та недорогих C-UAS засобів, той і триматиме ініціативу.