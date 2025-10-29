Як росіяни перетворюють учбові авіабомби на дрони-самогубці"

29 октября 2025, 13:15

У мережі з’явилися фото застосування радянських ОФАБ-100-110-ТУ як бойової частини для безпілотників FP-2 — фактично, перетворення авіабомби з 1960-х на сучасний дрон-камікадзе.

Іронія в тому, що це радше археологічна реконструкція, ніж інженерна інновація.ОФАБ-100-110-ТУ — це чехословацький виріб для навчально-тренувальних літаків L-39, який у радянські часи постачався з перекладеними маркуваннями. Без хвостовика бомба важить близько 44 кг і містить вибухову речовину ТГ-50 — суміш тротилу та гексогену (50/50), що дає досить високу фугасну дію для малого калібру. У російській версії цю застарілу «плюшку» просто кріплять під корпус FP-2, отримуючи одноразовий засіб ураження з радіусом детонації, здатним пробити легкі укриття або бронетехніку.Історія з ОФАБ-100-110-ТУ демонструє класичний симптом дефіциту — РФ намагається компенсувати нестачу штатних боєприпасів та комплектів УМПК будь-якими архаїчними засобами. Навіть якщо це означає пошук навчальних бомб на складах і металобрухті в Словаччині. За суттю, це не технологічна адаптація, а примітивна ресайклізація — з максимальним ризиком і мінімальним ефектом.Цей випадок добре показує, наскільки російський ВПК втрачає промислову глибину: країна, яка колись мала десятки заводів боєприпасів, тепер переробляє уламки Варшавського договору у «новітні» дрони. І щоразу це стає ще одним свідченням деградації, а не прогресу.