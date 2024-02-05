Росія збільшила далекобійність радянських авіабомб у сім разів

5 февраля 2024, 16:15

500-кілограмові фугасні авіабомби ФАБ-500 створювалися ще в СРСР як снаряди для вільного падіння, їхня «дальнобійність» не перевищувала 10 км залежно від висоти скидання та кута падіння.

Тепер російські ВПС удосконалили ці бомби, забезпечивши їх модулем планування та корекції. До боєголовок прикріпили крила та кермо напряму, зробивши бомби керованими та збільшивши далекобійність до 70 км.Їх запускають із винищувачів-бомбардувальників Су-34. У небі покращені ФАБ-500 виглядають як невеликі літаки чи безпілотники.