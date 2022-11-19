Просунутий Teltonika FMC125 сертифікували на Ближньому Сході

19 ноября 2022, 13:15

Чудова новина для клієнтів Teltonika Telematics у регіоні Близького Сходу.

Поки місцеві регулюючі органи продовжують технологічні перетворення, обмежуючи роботу мереж 2G та заохочуючи перехід на 4G, Teltonika Telematics розширює портфоліо сертифікованих на місцевому рівні GPS-трекерів LTE Cat 1.

Під час останнього раунду сертифікації удосконалений трекер FMC125 був схвалений такими органами, як CITC у Королівстві Саудівська Аравія, TRDA в Об'єднаних Арабських Еміратах, SIRA у Дубаї, TRC у Йорданії та CITRA у Кувейті. Ці сертифікати ще більше розширюють наші пропозиції у регіоні, дозволяючи нашим бізнес-партнерам розширити свою діяльність за межі своїх країн та охопити весь регіон Близького Сходу.



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