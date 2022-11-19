Teltonika розповіла про асортимент GPS-трекерів для Південної Африки

19 ноября 2022, 12:31

Зараз це шість сертифікованих GPS-трекерів з підтримкою 2G: FMB920, FMB120, FMB125, FMB130, FMB140 та FMT100.

Ці пристрої стеження охоплюють переважну більшість сценаріїв використання в Південно-Африканській Республіці та в усьому регіоні, особливо корисними в галузях, де потрібне точне стеження та передові телематичні рішення: оренда та спільне використання автомобілів, таксі та замовлення поїздок, громадський транспорт, логістика, особисті автомобілі й таке інше.

FMB120 ідеально підходить для визначення розташування автопарку, а також для моніторингу стану двигуна та керування дверима вантажних автомобілів. FMB125 пропонує інтерфейс RS232/RS485 для підключення обладнання сторонніх виробників, наприклад датчиків рівня рідини (LLS) для контролю палива, датчиків навантаження на вісь або відеотелематичних рішень, таких як ADAS або Teltonika DualCam. FMB130 забезпечує програмовані інтерфейси DIN/DOUT, а також аналогові та імпульсні входи. Завдяки підтримці адаптера CAN, цей трекер значно розширює сценарії використання. FMB140 додатково пропонує вбудований чіп для зчитування даних CAN.

Тим часом модель FMT100 з категорії пристроїв "ШВИДКО & ПРОСТО" з вбудованим U-подібним кабелем забезпечує просте встановлення завдяки найбільшій у своєму класі внутрішній антені GNSS з високим коефіцієнтом посилення. Підключення безпосередньо до затискачів акумулятора не потребує спеціальних навичок і займає лише кілька хвилин. Можливість підключення через Bluetooth Low Energy розширює можливості пристрою за допомогою аксесуарів EYE Beacon та EYE Sensor.

Більше новин від Мегатек - https://www.facebook.com/Megatech.Distribution