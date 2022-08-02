GPS-трекер Teltonika FMB010

2 августа 2022, 19:45

Автомобільний GPS-трекер від компанії Teltonika. При його розробці враховувався весь досвід, отриманий в процесі експлуатації його попередників - автомобільних трекерів лінійки FM.

Еволюція технологій торкнулася всієї технічної і програмної начинки трекера - покращилася чутливість GPS, підвищилася стабільність роботи, спростилася процедура налаштування трекера, з'явилися нові можливості.

Bluetooth. Вбудований інтерфейс Bluetooth забезпечує бездротове підключення гарнітури та інших датчиків.

Зчитування даних та налаштування трекера. Тепер немає необхідності у незручній конфігурації через SMS або пошуку трекера у важкодоступних місцях для підключення кабелю USB.

Одне натискання — і пристрій підключено до конфігуратора через Bluetooth.

Карта Micro SD. Підтримка картки microSD об'ємом до 32 ГБ запобігає втраті даних. У зонах, де немає GSM зв'язку, FMB010 збереже дані на Micro SD карту.

Поліпшений захист запобігте крадіжці вашого автомобіля.

Габарити - 50,7x49,6x25 мм

Чутливість - 165 дБм

GNSS GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

Діапазон частот - 850/900/1800/1900 МГц

Ресивер 33 канали

Зв'язок - GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth

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