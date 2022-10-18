GPS-трекер Teltonika FMB920 - встановлено 3 мільйони одиниць

18 октября 2022, 13:15

Компанії-виробнику знадобилося чотири роки, щоб досягти 1 мільйона встановлених пристроїв, і ще два роки, щоб досягти 3 мільйонів.

Автомобільний GPS-трекер FMB920 набирає обертів і зараз святкує новий рубіж, що перевищує попередній утричі.

Порівняно з 2020 здається, що нічого не змінилося – FMB920 не потребує представлення, і світ досі працює за рахунок його найбільш корисних функцій та якостей. Таким чином він став першим пристроєм, з якого почалася нова ера автомобільних GPS-трекерів Teltonika Telematics. Крім того, що цей компактний, легкий, надійний, точний та довговічний пристрій, він також першим отримав можливість підключення через Bluetooth, що значно збільшило кількість можливостей для будь-якого телематичного бізнесу та суттєво розширило сценарії використання.

Більш того, трекер FMB920 привніс до всіх пристроїв Teltonika Telematics єдину прошивку, єдиний конфігуратор і, пізніше - єдиний інструмент віддаленого автоматичного оновлення прошивки та конфігурації пристроїв FMB, який називається FOTA WEB.

Це дозволило підвищити якість та зручність використання будь-яких автомобільних GPS-трекерів Teltonika Telematics, навіть якщо в одному автопарку використовуються різні пристрої. Можна сказати, що трекер FMB920 полегшив життя кожному інтегратору та кінцевому користувачеві і може бути названий легендою, про яку всі говорять.

Детальніше про Teltonika FMB920 та його успіх читайте в цьому матеріалі - http://surl.li/dcwaj



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